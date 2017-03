Calciomercato Inter, Conte e Candreva: che intreccio col Chelsea!

10/03/2017 09:22

CALCIOMERCATO INTER CANDREVA / Destini incrociati per Antonio Conte e Antonio Candreva: l'allenatore del Chelsea è nel mirino di Suning per la panchina dell'Inter del futuro, ma Roman Abramovich non vuole perderlo. Secondo il 'Corriere dello Sport' il rinforzo giusto per convincere l'allenatore italiano a restare a Londra potrebbe arrivare proprio da Milano: dopo il tentativo andato a vuoto in inverno, i 'Blues' sono pronti a tornare alla carica per l'esterno offensivo ex Lazio. Un'offerta da 30 milioni ed un ricco ingaggio per il giocatore potrebbero mettere seriamente in discussione la permanenza di Candreva a Milano.

S.D.