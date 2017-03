10/03/2017 09:19

CALCIOMERCATO BARCELLONA / Non solo calcio giocato e rimonte storiche in casa Barcellona, ma anche tanto calciomercato. Secondo 'Marca', infatti, lunedì e martedì scorso Roberto Fernandez e Urbano sono stati a Londra per visionare tre giocatori del Chelsea e uno dell'Arsenal. Nel mirino della compagine catalana in vista della prossima stagione ci sarebbero Azpilicueta, Bellerin, Marcos Alonso e Matic.

D.T.