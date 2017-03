Calciomercato Roma, dalla Lazio al Lione: Spalletti ora è sempre più lontano

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

10/03/2017 08:50

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Prima la Lazio, il 1° marzo, nel derby valido per la gara d'andata della semifinale di Coppa Italia; poi il Napoli, in campionato, nello scontro diretto per il secondo posto giocato sabato 4; infine, ieri sera, il Lione in Europa League. Il terribile tris di sconfitte rischia di mandare definitivamente ko la stagione 2016/2017 della Roma di Luciano Spalletti e di segnare, in maniera irreversibile, il rapporto tra l'allenatore di Certaldo ed il club giallorosso in chiave calciomercato.

L'attuale contratto di Spalletti con la Roma ha la scadenza fissata al giugno 2017 e, fino ad ora, il tecnico toscano ha sempre rinviato ogni decisione sul suo futuro. I rumours di calciomercato Roma su un suo addio, però, si rincorrono frenetici nell'ambiente capitolino...

Anche nelle scorse ore, prima della partita col Lione, Spalletti ha pubblicamente legato il suo futuro alla vittoria di un trofeo (prospettiva che, al momento, appare sempre più di difficile realizzazione): "A Roma, per tutta una serie di motivi è imperativo vincere. Ormai da questo non si esce più fuori. Non c'è la possibilità di immaginare una crescita graduale, tutto è rapido, accelerato. Quindi è molto semplice, se non vincerò qualcosa significa che non avrò fatto meglio dei miei predecessori e quindi andrò a casa".

Nel post-partita, poi, Spalletti ha mandato un nuovo messaggio importante alla squadra: "Quando tutto va bene ci si esalta e riusciamo a esprimere al meglio le nostre potenzialità; quando invece le cose si mettono un po’ di traverso, non siamo dei caratteriali che si riesce poi a direzionare la partita. Siamo dei giocatori piuttosto ‘puliti’ sotto il profilo dell'atteggiamento. Mi aspettavo che si potesse fare di più rispetto alle nostre qualità. (...) Dobbiamo parlare in maniera chiara, più profonda perché dobbiamo fare di più di quello che abbiamo fatto fino ad ora".

Calciomercato Roma, tentazione Juventus per Spalletti

In attesa di capire quale decisione definitiva prenda Luciano Spalletti in merito al suo futuro, va registrata la 'tentazione' Juventus: il club bianconero - in previsione del possibile addio di Massimiliano Allegri, sondato dall'Inter ma soprattutto tentato da un'esperienza in Premier League all'Arsenal - avrebbe infatti pensato di affidare la panchina al tecnico ora alla Roma.