Atalanta, Gasperini: "Inter, sembrava fosse arrivato uno scemo! Il mio futuro..."

10/03/2017 08:30

INTERVISTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell'Atalanta, ha parlato del suo futuro e non solo nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport'.

INTER-ATALANTA - "Chi è felice non cerca vendette, io all’Atalanta sono felice. (Quella all'Inter, n.d.r.) Fu un’esperienza durissima. Critiche offensive, violente. Fiorello era un mio idolo, negli sketch mi faceva passare per un mezzo intossicato che non conosceva Pazzini e non capiva niente. Quello che avevo fatto prima non contava più, sembrava che fosse arrivato uno scemo. Non avevo mai fatto un’amichevole con la squadra al completo e mi concessero solo 3 partite di campionato. Tre. Ho dovuto ricostruire da capo la mia credibilità. Ci sono riuscito al Genoa che ho portato in Europa. Partita chiave con l’Inter, uno spareggio: gol decisivo di Kucka a 2’ dal termine. Meraviglioso".

LA DIFESA A 3 - "Il Barcellona mercoledì ha giocato con la difesa a 3? Anche Conte in questi anni qualcosa ha vinto con la difesa a 3. L’ha usata Guardiola e ora perfino l’Inter. Allora era un tabù pazzesco, anche per il Milan. Squadre prigioniere della propria storia".

DIRIGENZA E GIOCATORI - "Serviva alle spalle una proprietà convinta delle mie idee e pronta a difenderle. So solo che quasi tutti quelli che avevo non hanno più fatto molto ad alto livello: Lucio, Chivu, Stankovic, Sneijder, Eto’o, Cambiasso... Se stavamo trattando Vidal e Nainggolan non fu considerato da Inter? Fermiamoci qua, inutile entrare nelle pieghe. Conta l’idea generale: ho sbagliato io ad andare in una società che non mi ha voluto con forza, che non mi considerava e che di conseguenza non poteva proteggermi. E’ un errore che non rifarò mai più. Io e l’Inter non c’entravamo nulla, due filosofie agli antipodi".

KESSIE - "Come valore di campo Franck non è inferiore a Kondogbia. Non li scambio alla pari".

GOMEZ - "Se andiamo in Europa sarà più facile che resti, ma non è detto che non resti lo stesso. Il Papu è profondamente immerso nel progetto Atalanta e nella città. Non è mai andato in doppia cifra, qui è arrivato a 9. Comincia ad avvertire la pressione, ma non deve farsi condizionare. Se mi fa due assist, va benissimo lo stesso".

FUTURO - "Credo che sia giusto congelare il discorso sul futuro. Abbiamo già cominciato a parlare di rinnovo. Da una parte c’è stima e fiducia, dall’altra gratitudine. Dopo l’esperienza all’Inter, la mia prima regola è: vado solo dove sto bene e dove sono considerato. Non so se esiste un altro posto dove posso star bene ed essere considerato come all’Atalanta. Quindi le basi per proseguire sono solide ma è giusto ragionare a freddo, davanti ai programmi per il futuro, alla fine di questa stagione. Senza badare solo ai sentimenti, sapendo che una stagione come questa è difficilmente ripetibile. L’esempio di Ranieri al Leicester insegna. Acquisti? Un Papu per reparto non sarebbe male".

