Calciomercato Palermo, suggestione Palermo per la panchina

10/03/2017 08:08

CALCIOMERCATO PALERMO RANIERI / Regna l'incertezza in casa Palermo dopo il passaggio di consegne alla presidenza rosanero tra Maurizio Zamparini e l'ex 'Iena' Paul Baccaglini, accolto tra lo scetticismo generale. Dalle colonne del 'Corriere dello Sport' emerge una clamorosa suggestione di calciomercato per la panchina del club: Claudio Ranieri, fresco di divorzio col suo Leicester Campione d'Inghilterra in carica ed ex calciatore del Palermo. L'ostacolo principale è rappresentato dall'alto ingaggio. Lopez, attuale allenatore rosanero, ha un contratto in vigore fino al 2018.

S.D.