Calciomercato Inter, ecco Berardi: via libera dal Sassuolo

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

10/03/2017 07:33

CALCIOMERCATO INTER BERARDI / La 'bomba' di calciomercato del giorno arriva dalle colonne del 'Corriere dello Sport', che titola in apertura di giornale "Berardi all'Inter". Secondo il quotidiano sportivo, il Sassuolo avrebbe dato il via libera all'operazione, facendo cadere la priorità accordata alla Juventus, principale rivale dei nerazzurri. Con l'entourage del giocatore, che vedrebbe nel club meneghino l'evoluzione ideale della sua carriera, l'Inter ha già raggiunto una base d'intesa in estate.

Ora, c'è da mettersi attorno a un tavolo con il Sassuolo e concordare il prezzo di vendita, che i nerazzurri contano sarà decisamente più basso dei 50 milioni previsti per piazzare il colpo Bernardeschi in casa Fiorentina.

Nell'Inter 2017/2018, Berardi potrebbe essere impiegato non sull'esterno, ma alle spalle di Icardi in un ruolo a metà tra il trequartista e la seconda punta.