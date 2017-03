Calciomercato Milan, Galliani chiama Braida: "Ho chiara la situazione Deulofeu"

10/03/2017 00:37

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Gerard Deulofeu è diventato uno dei punti fermi del Milan di Vincenzo Montella. Lo spagnolo, arrivato lo scorso gennaio, ha conquistato subito tutti, dall'allenatore al pubblico di San Siro. L'ex 'canterano' è stato prelevato dall'Everton con la formula del prestito. I rossoneri sembrerebbero intenzionati a trattare l'acquisto del calciatore ma il Barcellona detiene ancora un diritto di recompra. Proprio per questo bisognerà trovare un accordo non solo con gli inglesi ma anche con gli spagnoli.

Adriano Galliani non sembra voler perdere tempo: "Ho sentito Braida ieri mattina per una telefonata pro Milan - ammette l'Ad ai microfoni di 'MTV' - Ho avuto chiara la situazione di Deulofeu ma non ho voluto parlare della partita perché pensavo fosse impossibile rimontare".

Sembra chiaro quindi che per il Milan, Gerard Deulofeu sia una priorità.

M.S.