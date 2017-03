Juventus-Milan, novità Romagnoli: l'importanza tattica del difensore

10/03/2017 02:02

JUVENTUS MILAN ROMAGNOLI / Novità in vista per la partita di domani contro la Juventus. Vincenzo Montella potrebbe cambiare il suo Milan per l'anticipo della 28esima giornata di serie A. La novità più importante potrebbe essere rappresentata da Alessio Romagnoli. Il difensore potrebbe giocare, infatti, in una linea difensiva insieme a De Sciglio, Zapata e Paletta. L'ex Sampdoria si sposterebbe così sulla sinistra in una sorta di difesa 3.

Ad essere libero di salire sarebbe il solo numero 2 rossonero. Potrebbe essere questa la scelta di Montella per arginare lo strapotere fisico rappresentato soprattutto da Mandzukic, che con il nuovo modulo agisce soprattutto sugli esterni.

M.S.