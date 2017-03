Lione-Roma, Spalletti 'avvisa' la squadra: "Dobbiamo parlare. E sarà difficile ribaltare il risultato"

09/03/2017 23:20

LIONE ROMA SPALLETTI / La Roma esce da Lione sconfitta: l'andata degli ottavi di finale di Europa League è terminata 4-2 per i francesi. Una gara che Luciano Spalletti ha commentato a caldo nel postgara a 'Sky Sport': "Loro sono una squadra che ha qualità. Davanti hanno questo estro e questa spregiudicatezza che li porta a trovare sempre una soluzione con la palla ai piedi. E' mancata cattiveria? Noi abbiamo queste caratteristiche: quando tutto va bene ci si esalta e riusciamo a esprimere al meglio le nostre potenzialità. Quando invece le cose si mettono un po’ di traverso non siamo dei caratteriali che si riesce poi a direzionare la partita. Siamo dei giocatori piuttosto ‘puliti’ sotto il profilo dell'atteggiamento. Mi aspettavo che si potesse fare di più rispetto alle nostre qualità. Se non riesce a mettere in campo quello che si può fare diventa tutto più difficile. Le occasioni per fare più gol nel primo tempo le abbiamo avute, anche più di loro probabilmente. Poi si sono perse in nulla, ma avevano possibilità dieci certe occasioni o palloni che sono girati in area piccola.

Ritorno? Mi aspetto una partita difficile. Loro sono bravi negli spazi aperti. Oggi dovevamo fare maggior densità a metà campo perché loro sono bravi a venirti a prendere palla sulla trequarti. Speravo, anche dopo le sostituzioni, di alleggerire questa situazione ed invece abbiamo preso gol ugualmente. Dovevamo far calare il ritorno nel secondo tempo? Mi aspettavo che lo facessero già dall’inizio della ripresa. Poi abbiamo preso gol in un’attesa di linea difensiva, dove eravamo anche in superiorità numerica. Poi è stata una partita dove abbiamo gestito ma non siamo mai stati cattivi in fase offensiva, nonostante i diversi palloni buttati in area. Non siamo stati in grado di restare corti tra i reparti anche… siamo rimasti un po’ lunghi e loro hanno ribaltato spesso l’azione. E' vero che bisogna essere maturi per riuscire a gestire il momento, ma non sempre durante il match si riesce ad essere lucidi. Non penso che abbiamo fatto malissimo, anche se è un risultato abbastanza pesante e abbastanza difficile da ribaltare.

Filo conduttore con le altre due sconfitte? Siamo un po' di gestione massiccia rispetto anche al passato e al nome che portiamo. E ogni tanto ci si legano le situazioni: difficilmente ci si riesce a staccare da quella precedente. Secondo me, però, si possono ribaltare certe situazioni. Dobbiamo parlare in maniera chiara, più profonda perché dobbiamo fare di più di quello che abbiamo fatto fin ora".

D.G.