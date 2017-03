Germania, terrore a Dusseldorf: attacco in stazione

09/03/2017 23:20

GERMANIA TERRORE DUSSELDORF / AGGIORNAMENTE ORE 23:35 - Tra i cinque feriti - come riporta 'SkyTg24' - ce ne sarebbe uno in condizioni grave. Non si conosce ancora la matrice dall'attacco. Non è escluso che si possa trattara solo di uno squilibrato.

ORE 23:00 - Torna il terrore in Germania. Alla stazione di Dusseldorf Hauptbahnhof, un uomo con un'accetta ha cominciato a falciare i passanti. Il portavoce della polizia tedesca, Kerstien, si legge su 'repubblica.it', parla di almeno cinque feriti e tra questi ci sarebbe un ragazzo di 13 anni. La stazione è stata chiusa e la polizia che è sul posto avrebbe già fermato due uomini. Altri due sarebbero ricercati.

M.S.