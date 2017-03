09/03/2017 23:12

LIONE ROMA FAZIO / Il suo gol non è bastato alla Roma per tornare in Italia con la vittoria: alla fine il Lione ha rimontato vincendo 4-2. Al termine della gara Federico Fazio ha preso la parola a 'Sky Sport': "E' importante pensare alla partita di ritorno adesso. Abbiamo fatto un secondo tempo non buono, ma nulla è perso. Sarà importante avere lo stadio pieno, me lo aspetto così perché ci servirà".

D.G.