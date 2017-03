Europa League, ottavi di finale: i risultati della serata

09/03/2017 22:49

EUROPA LEAGUE RISULTATI OTTAVI / In serata oltre a Lione-Roma si sono giocati altri quattro match per gli ottavi di finale di Europa League. Importante successo del Genk, che ha praticamente ipotecato il passaggio del turno, facendo proprio il derby contro il Gent per 5 a 2. Il Celta Vigo ha battuto il Krasnodar sul finale. Le altre sfide, infine, si sono chiuse sul punteggio di 1 a 1.

Celta Vigo-Krasnodar 2-1

Gent-Genk 2-5

Olympiakos-Besiktas 1-1

Schalke 04-Borussia Monchegdabach 1-1

M.S.