Europa League, Lione-Roma 4-2: secondo tempo da incubo per i giallorossi

09/03/2017 22:57

EUROPA LEAGUE LIONE ROMA / Gol e spettacolo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Lione. I giallorossi sprecano la possibilità di vincere con un brutto secondo tempo, dove i padroni di casa hanno messo a segno ben tre gol. Nella prima frazione, dopo il gol di Diakhaby, i romanisti hanno mostrato le grandi doti offensive andando in rete con Salah al 20' e Fazio al 33'. Tuttavia, nel secondo tempo il Lione è uscito dagli spogliatoi molto più attento e determinato riuscendo subito a trovare il pareggio con Tolisso. Una prodezza di Fekir al 74', poi, ha portato i francesi in vantaggio. Tanta sofferenza nel finale per la Roma, che ha evidenziato manzanca di lucidità e una condizione fisica non ottimale: a salvare la porta ci ha pensato più volte Alisson, ma alla fine Lacazette ha portato i francesi sul definitivo 4 a 2. Agli uomini di Spalletti al ritorno servirà almeno un 2 a 0 per passare ai quarti.

Lione-Roma 4-2: 8' Diakhaby (L); 20' Salah (R); 33' Fazio (R); 74' Fekir (L); 92' Lacazette (L)

M.D.A.