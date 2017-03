Calciomercato Juventus, il Milan ci prova: 'doppia' offerta per Kolasinac!

09/03/2017 23:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC MILAN / Kolasinac cercato dal Milan... al quadrato! Come mette in evidenza 'Tuttosport', infatti, il terzino bosniaco è stato contattato sia dall'attuale proprietà, guidata dall'ad Galliani, che da quella futura, con la coppia formata da Fassone e Mirabelli (rispettivamente dg e ds in pectore), per iniziare a tastare il terreno.

Il ragazzo, infatti, fa gola al 'Diavolo' così come a tanti altri club europei vista la scadenza del proprio contratto con lo Schalke datata al prossimo 30 giugno. Per arrivare a Kolasinac, cercato dalla Juventus in passato, il Milan dovrà però guardarsi dalla folta concorrenza proveniente dalla Premier.

D.G.