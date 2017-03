Napoli, Albiol su Xabi Alonso: "Uno dei migliori nella storia"

09/03/2017 22:33

NAPOLI ALBIOL XABI ALONSO / Xabi Alonso ha deciso: a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo. Tra i tanti messaggi che gli sono arrivati nelle ultime ore, c'è quello di Raul Albiol, suo connazionale ed ex compagno di squadra. Il difensore del Napoli ha parlato tramite Instagram: "Si ritira uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio. Un onore per me aver giocato con te ed essere tuo amico".

M.D.A.