Lazio, Felipe Anderson: "Non poniamoci limiti. Derby? Non è ancora finita"

09/03/2017 22:33

LAZIO FELIPE ANDERSON DERBY ROMA / Non ha segnato nell'ultimo derby (non trova la via della rete da quasi 4 mesi), ma Felipe Anderson è riuscito comunque a rendersi protagonista: è stato suo l'assist vincente per il primo gol di Milinkovic. "Nel derby siamo riusciti a battere la Roma, la nostra prima rivale, ma non è ancora finita: c'è da giocare un'altra gara e servirà massima concentrazione", ha dichiarato l'esterno della Lazio a 'ESPN Brazil'.

Grazie ai suoi assist, dieci fin qui, la Lazio sta facendo una buonissima stagione ma Felipe Anderson non si accontenta: In campionato siamo quarti, ci sono ancora tanti scontri diretti, non ci poniamo limiti. Conclusione dedicata al suo ambientamento, ormai conclusosi dopo 4 anni di militanza in biancoceleste: "La vita in Italia è abbastanza bella, qui ho tanto amici e mi trovo bene. L'allegria che si respira all'interno del Santos è imparagonabile. Qui è tutto più serio, non c'è lo stesso clima del nostro paese, forse è questo che molti giocatori non riescono ad ambientarsi al meglio e si ha nostalgia del Brasile".

D.G.