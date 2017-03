Juventus-Milan, arbitra Massa: la decisione fa discutere i social

09/03/2017 22:27

JUVENTUS MILAN MASSA / Fa discutere la scelta di affidare Juventus-Milan, l'anticipo della 28a giornata di serie A, a Massa di Imperia. La decisione di far arbitrare al fischietto, che all'andata fu decisivo, come giudice di porta, per annullare il gol di Pjanic su punizione, ha fatto scatenare il mondo del web. Entrambe le tifoserie non sembrano aver preso bene questa scelta. Ecco alcuni commenti dal mondo di Twitter:

Juve-Milan sara' arbitrata da Massa

che annullo' il gol di Pjanic.

Questa e' l'AIA.

Designazione assurda,sara' sicuramente condizionato. — Lorenzo 34*** (@pedonilorenzo) 9 marzo 2017

Ad arbitrare Juve-Milan di domani è stato scelto Massa, il giudice di porta che negò a Pjanic il gol su punizione.

Ma i media TV lo dicono? — PinoBianconero (@JuveVinciPerMe) 9 marzo 2017

Juve - Milan affidata a Massa. Dopo la punizione annullata a Pjanic, chissà cosa vedremo domani. Come assistente ci sarà ancora Donnarumma? — Caterina (@sonomoltoswag) 9 marzo 2017

Juve-Milan diretta da Massa, vedo già Pjanic che mette like su instagram a post con meme irrisori nei confronti dell'arbitro — Chiarè (@davrkness) 9 marzo 2017

Juve #Milan : arbitro Massa, colui che annullò il gol di Panic all'andata+ addizionali Doveri e Banti..il coraggio non vi manca mai — Andrea Settembrini (@TENE1977) 9 marzo 2017

Domani Massa sarà tranquillo come lo era Doveri a Bologna accusato da Donadoni di essere filo-Milan

Ma è una designazione casuale

Credeteci — FMCR (@FMCROfficial) 9 marzo 2017