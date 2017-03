Lione-Roma, gran gol da fuori: che messaggio di Tolisso alla Juve!

09/03/2017 22:12

LIONE ROMA TOLISSO JUVENTUS / Scoppiettante partita tra Lione e Roma. Dopo la prima frazione, chiusasi sul punteggio di 2-1 per i giallorossi, i padroni di casa sono riusciti a riportare in equilibrio il match dopo 2 minuti dall'inizio della ripresa grazie ad un gol di pregevole fattura di Tolisso: scambio rapido con Lacazette al limite dell'area e staffilata ad incrociare che trafigge i pali di Alisson.

Una marcatura che non sarà di certo passata inosservata alla Juventus: Tolisso, infatti, rappresenta una delle priorità per il prossimo calciomercato anche se la trattativa non si presenta semplice. I francesi, infatti, chiedono 45 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista classe 1994, la 'Vecchia Signora' non vorrebbe spingersi oltre i 35.

D.G.