Barcellona, l'emozione di Sergi Roberto: "Reso possibile l'impossibile!"

09/03/2017 22:06

BARCELLONA SERGI ROBERTO / Emozione e incredulità in casa Barcellona dopo il 6 a 1 rifilato al PSG nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sergi Roberto, autore del gol che è valso il passaggio ai quarti, ha parlato ai microfoni del club: "Non ho visto nulla finché la palla non è arrivata. Vedo che Piqué non la tocca e io mi lancio con tutto il corpo: la palla è entrata e siamo impazziti. Non ho parole per spiegare ciò che è successo ieri. Ho sempre sognato di realizzare gol come questo. Soprattutto per un ragazzo della Masia è un sogno. Abbiamo dato tutto. Il nostro atteggiamento era spettacolare. E' una notte che sarà sempre ricordata, come quella di 'Stamford Bridge' quando segnò Iniesta. Abbiamo reso possibile l'impossibile".

M.D.A.