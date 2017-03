10/03/2017 05:35

SIVIGLIA / Missione in Grecia per il Siviglia. Come rivela 'As', il club andaluso questa sera ha inviato degli emissari per assistere a Olympiacos-Besiktas e visionare da vicino Oguzhan Ozyakup. Centrocampista classe 1992 di proprietà dei turchi, in passato è stato accostato anche a Inter e Lazio.

D.G.