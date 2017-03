Calciomercato Napoli, entourage Giaccherini: "Deluso dall'ultima esclusione"

09/03/2017 21:29

CALCIOMERCATO NAPOLI GIACCHERINI / Dopo le voci di calciomercato invernale, Emanuele Giaccherini è tornato a pensare solamennte al Napoli. Giulio Marinelli, membro del suo entourage, ha commentato l'esclusione dai convocati nell'ultima partita di Champions League contro il Real Madrid: "Napoli-Real è stata un’esperienza non da poco. Ha capito l’esclusione ed è ovvio che resta un po' deluso, ma è normale che sia così. Anzi, sarebbe preoccupante il contrario - spiega a 'Radio Crc' - Ogni giocatore avrebbe voluto essere protagonista in quel Napoli-Real e non essere nei 18 convocati per il match col Real è stato un momento di delusione, ma non c’è nessuna incomprensione o frizione col l’allenatore, anzi. Giaccherini è un professionista e non mette in discussione l’operato di Sarri, ci mancherebbe".

ZERBIN - "Siamo molto contenti di come si sia inserito a Napoli e non solo sul piano sportivo. Non era banale e scontato e invece siamo felici. A volte ha poca cattiveria, ma ha capacità tecniche incredibili, ma per fare l’attaccante puro deve essere maggiormente determinato sotto porta".

M.D.A.