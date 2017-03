Arsenal, Wenger: "Futuro? L'ho già comunicato ai giocatori"

09/03/2017 21:30

ARSENAL WENGER DECISIONE FUTURO / Situazione animata a Londra. Dopo il comunicato ufficiale dell'Arsenal, arrivano anche le parole di Arsene Wenger: "Lavoro duro da vent'anni per far felici i tifosi, e quando perdiamo posso capire che non lo siano. Ma non voglio giudicare la loro contestazione e non sono in grado di farlo", ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa commentando la contestazione dei tifosi.

Il suo futuro appare ormai lontano dai 'Gunners' visto il contratto in scadenza a giugno: "Io mi impegno sempre al massimo tutti i giorni, poi accetto le opinioni diverse. Le proteste dei tifosi influiranno sul mio futuro, certo. Non saranno il fattore principale della mia decisione ma ne terrò conto. Ho già comunicato ai miei giocatori la mia scelta, loro conoscono il mio futuro".

D.G.