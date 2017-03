Empoli, Pasqual: "Fischi dei tifosi? Hanno il diritto di farlo"

10/03/2017 04:39

EMPOLI PASQUAL / Momento difficile per l'Empoli dopo le quattro sconfitte consecutive. Manuel Pasqual, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione: "C'è sicuramente amaro in bocca dopo la gara col Genoa. Da parte nostra c’era la sensazione di poter segnare, ma alla fine si sono inventati questo gol. Potevamo allungare le distanze con le squadre che ci sono dietro, ma non è andata così e ci dispiace. I fischi? Il tifoso che paga il biglietto ha diritto di applaudire come di fischiare, ma se dovessi stare qui a vedere tutte le prestazioni che abbiamo offerto in casa c’erano altre partite in cui li meritavamo. Chievo? E’ una squadra attrezzata, ha giocatori di grande esperienza ed è difficile da superare".

M.D.A.