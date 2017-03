Calciomercato Juventus, duello col Liverpool per uno 'scontento' del Real

09/03/2017 21:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS DANILO REAL MADRID LIVERPOOL / Si profila un duello per Danilo questa estate. Come rivela 'Metro', Juventus e Liverpool sono pronti ad approfittare dell'infelicità del terzino brasiliano, poco impiegato da Zidane, per strapparlo al Real Madrid.

Jürgen Klopp lo stima dai tempi di Porto, la 'Vecchia Signora' sta iniziando a ragionare sul possibile svecchiamento della fascia destra vista la presenza di due 33enni come Dani Alves e Lichtsteiner. I 'Blancos' valutano il sudamericano 25 milioni di euro.

D.G.