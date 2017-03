09/03/2017 20:55

BARCELLONA FRATELLO MASCHERANO RIVER / Pochi mesi fa è arrivata l'ufficialità del rinnovo col Barcellona. Ma il futuro (non prossimo) di Javier Mascherano non sarà in Spagna: "Chiuderà la carriera al River Plate. Si tratta di un grande club che gli ha dato tanto, tutto ciò che ha ottenuto lo deve a loro. Poi inizierà ad allenare. Chi? Chiaramente River", ha rivelato il fratello Sebastian a 'Super Derportivo Radio'.

D.G.