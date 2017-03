Europa League, Mkhitaryan non basta allo United. Ajax ko, sorride l'Anderlecht

09/03/2017 20:54

RISULTATI EUROPA LEAGUE - La rete di Mkhitaryan non basta al Manchester United per espugnare il campo del Rostov nella gara d'andata degli ottavi di Europa League. L'Ajax cade nella trasferta di Copenaghen, mentre l'Anderlecht 'vede' la qualificaziione dopo il successo di misura in casa dell'Apoel.

I risultati delle gare giocate alle 19:

Apoel Nicosia-Anderlecht 0-1

29' Stanciu



Copenaghen-Ajax 2-1

1' Falk; 32' Dolberg (A); 60' Cornelius



Rostov-Manchester United 1-1

35' Mkhitaryan; 53' Bukharov (R)

G.M.