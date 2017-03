Calciomercato Roma, Gandini: "Spalletti? Rispettiamo la sua posizione"

09/03/2017 20:52

CALCIOMERCATO ROMA GANDINI / In casa Roma resta da valutare il futuro di Luciano Spalletti. Umberto Gandini, amministratore delegato giallorosso, ha fatto il punto della situazione poco prima del match contro il Lione: "Spalletti a Roma anche per il nuovo stadio? Tre anni sono un periodo molto lungo, nel calcio sappiamo tutti quanto contino i risultati - le sue parole a 'Sky' - Luciano è il primo a sottolineare questo aspetto sul suo futuro, continuiamo a rispettare la sua posizione, noi abbiamo ovviamente molto piacere di lavorare con lui. Non c'è disfattismo intorno alla Roma e nella Roma: siamo consapevoli di quello che siamo e della nostra forza. Abbiamo delle debolezze come tutti ma facciamo di tutto ogni giorno per superarle".

M.D.A.