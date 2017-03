Inter, Moratti: "Conte o Simeone? Io voto Pioli"

09/03/2017 20:40

INTER MORATTI PIOLI SUNING / Lunga e interessante intervista rilasciata da Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, a 'Telelombardia'. Di seguito i passaggi più interessanti:

SUNING – "Do un giudizio molto buono, hanno gli obiettivi, hanno mezzi e volontà. Sono le tre cose principali. E anche il comportamento e il modo di fare mi dà molta fiducia".

PIOLI – "Bravissimo, deve superare il problema delle partite decisive ma avrà tanto tempo a disposizione. È una brava persona e seria e fa giocare bene la squadra, questo è determinante".

CONTE E SIMEONE – “Pioli sta facendo bene, quando un allenatore sta andando bene perché rovinare la festa, ci sarà tempo per decidere a fine stagione ma Pioli sta facendo bene. Con l'Atalanta è una partita determinante”.

CHAMPIONS - "Se vogliamo essere realisti non ci sono tante possibilità perché Napoli e Roma hanno dimostrato di essere molto forti però dopo la vittoria del Barcellona non escludo più niente".

RONALDO-MESSI - "E’ stato più difficile prendere Ronaldo o sarà più difficile prendere Messi? Ronaldo non fu difficile perché nessuno se l’aspettava, non ho avuto alcuna gara per prenderlo. E quindi è stato più facile del previsto. Messi non credo sia facilissimo, anche ieri ha dimostrato di essere un giocatore fuori dal normale ma non credo sia facilissimo portarlo via da Barcellona".

BARCELLONA-PSG - "Barcellona-Psg? La realtà supera la fantasia, ho visto il primo tempo, poi ha segnato il Psg e ho lasciato per cenare. Ho ripreso a vedere che stavano 5-1 e ho visto questo gol. E’ fantastico, sotto un certo profilo drammatico per il Psg, di certo fuori dal normale. E’ la parte bellissima del calcio, una cosa che consente di innamorarsi sempre di più".

D.G.