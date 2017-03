Southampton, Gabbiadini: "Napoli? Non potevo continuare così"

09/03/2017 20:29

SOUTHAMPTON GABBIADINI NAPOLI / Il suo impatto con la Premier League è stato devastante. Manolo Gabbiadini ha realizzato la bellezza di sei gol in quattro partite (tra campionato e coppa) con la sua nuova maglia del Southampton. "Non me l'aspettavo nemmeno io un avvio del genere (ride, ndr)! Ho cambiato completamente calcio, perché qui è tutto completamente diverso, città, compagni… Non credevo. Devo ringraziare tutti i miei compagni e l’allenatore che sono straordinari, si sono messi tutti a disposizione. L’importante è dare tutto, così rendi i tifosi felici", ha spiegato a 'Sky Sport'.

L'attaccante mancino è poi ritornato sui motivi che lo hanno spinto a lasciare il Napoli: "Non potevo continuare più così: finivo le partite e mi sentivo triste perché non mi sentivo coinvolto. Quando sono andato via ho detto: 'Devo cambiare'. E dimostrare a me stesso che ero ancora capace di giocare a calcio!".

D.G.