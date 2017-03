Juventus-Milan, Galliani: "Prima o poi perderanno allo 'Stadium'"

09/03/2017 20:22

JUVENTUS MILAN GALLIANI - Sale l'attesa per Juventus-Milan, anticipo della 28a giornata di Serie A. Adriano Galliani si è soffermato alla vigilia sul match di Torino: "Stiamo tranquilli, è un periodo che stiamo facendo bene contro la Juve - ha dichiarato l'Ad rossonero a 'Milan TV' - Certamente il nuovo stadio ha portato tanti punti e molta atmosfera, prima non c’era pubblico e ambiente, mentre adesso c’è un clima meraviglioso. Non è un caso che la Juventus, da quando gioca allo 'Stadium', dal 2015 non ha più perso. Prima o poi capiterà, ma non so se domani".



G.M.