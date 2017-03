Stadio della Roma, Raggi: "Sarà di Pallotta, non del club giallorosso"

09/03/2017 20:11

STADIO DELLA ROMA RAGGI PALLOTTA / Proseguono incassanti i lavori per arrivare alla fumata bianca per la costruzione dello Stadio della Roma. Dopo la mancata concessione della proroga per la conferenza servizi da parte del Comune, ora si attende il pronunciamento della Regione atteso entro il 5 aprile, col club giallorosso chiamato a produrre gli atti che la Regione chiede, ossia delibera e variante urbanistica, entro il 30 marzo.

Stadio della Roma, Raggi: "Sarà di Pallotta"

Per fare chiarezza su questa situazione, una delle principali news Roma degli ultimi tempi, la sindaca Virginia Raggi ha preso la parola a 'Radio Radio'. Queste i passaggi più significativi raccolti da Calciomercato.it: "Ogni tanto leggo qualcosa sui giornali ma sui dettagli sarei più cauta. Il nuovo accordo, che non è stato ancora formalizzato ma è oggetto di studio, prevede una riduzione drastica della cubatura, il 60% del Business Park, e una rimodulazione di quella esistente. Non possiamo andare a modificare interamente il progetto, le impronte a terra possono diminuire, non aumentare. Questo deve essere chiaro, altrimenti si parlerebbe di un altro progetto e si dovrebbe aprire un'altra Conferenza dei Servizi. Noi non vogliamo questo.

Se riusciamo a modificare la delibera esistente, rimanendo all'interno di questa Conferenza dei Servizi, a noi va benissimo, non c'è problema. E' evidente che se si tratta di un progetto completamente diverso non si può continuare, lo dice la legge. Noi abbiamo trovato un accordo per cui all'interno di questa conferenza per ridurre le cubature ma aumentati gli standard di efficienze energetica. Vengono ridotte alcune opere di compensazione, non tutte. Il progetto prevedeva anche la riqualificazione di alcune aree slegate da quella dello stadio, viene il sospetto che quegli interventi sarebbero stati fatti solo per aumentare le cubature. La legge sugli stadi prevede infatti una deroga al Piano Regolatore, ma va tenuto tutto entro il limite delle opere strettamente necessarie alla sostenibilità economica. Il potenziamento della ferrovia Roma-Lido resta.

Il vincolo della Soprintendenza? Io su questo non ho competenza. Se il vincolo c’è non dipende da me. Io devo prendere atto di quello che c’è. Noi andiamo avanti su quello che è il nostro progetto, poi quello che succederà in altre sedi dobbiamo accettarlo. Sarà Eurnova a muoversi in un altro senso. Noi abbiamo già inviato alla società proponente una comunicazione di avvio del procedimento, che vuole ritirare la famosa delibera di Marino e sostituirla con un’altra. Il procedimento da parte nostra è stato avviato. Siamo pronti a discutere un nuovo progetto, che ha linee già delineato. Se tutto viene rispettato, da parte nostra non ci sono veti. Poi quello che succede lato Soprintendenza…

Poi, in conclusione, una precisazione: "Nella sostanza lo stadio della Roma non è della Roma ma di Pallotta, ma io non l'ho detto. La Lazio? Al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Se si concretizzerà un procedimento serio noi lo valuteremo dal principio secondo la legge".

D.G.