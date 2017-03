Barcellona, UFFICIALE: Rakitic ha rinnovato

09/03/2017 20:07

BARCELLONA JUVENTUS RAKITIC / Ivan Rakitic pone fine alle voci di calciomercato. Il fuoriclasse croato del Barcellona, come annunciato dal club, ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2021 con una clausola rescissoria da 125 milioni di euro. Come anticipato da Calciomercato.it, il Barcellona da tempo aveva offerto il rinnovo a Rakitic, che piaceva molto anche alla Juventus. I bianconeri vedono quindi sfumare un obiettivo del centrocampo. Per i catalani invece, dopo le emozioni vissute ieri sera nell'ottavo di finale di Champions League, arriva un'altra bella notizia.

M.D.A.