Atletico Madrid, tegola Gameiro per Simeone

10/03/2017 04:16

INFORTUNIO GAMEIRO - Tegola per Simeone, che rischia di perdere Kevin Gameiro per la sfida di Liga in programma sabato contro il Granada. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid ha accusato mercoledì un problema all'inguine e oggi si è allenato a parte in palestra. Decisiva per Gameiro sarà la rifinitura di venerdì: probabile che Simeone non lo rischi in vista del match di Champions della prossima settimana con il Bayer Leverkusen.



G.M.