Milan, rinvio closing: accordo in arrivo tra Fininvest e Ses

09/03/2017 19:53

MILAN CLOSING SES FININVEST / Accordo in dirittura di arrivo per il rinvio del closing a fine marzo: come riferisce 'ansa.it', per la cessione del Milan si va verso una nuova intesa tra Fininvest e Sino-Europe Sports. La documentazione preparata dai cinesi avrebbe rassicurato il gruppo della famiglia Berlusconi e tra la fine di questa settimana e i primi giorni della prossima dovrebbe arrivare la firma con il versamento dell'ulteriore caparra da 100 milioni di euro.

B.D.S.