DIRETTA Serie A, Fiorentina-Cagliari: segui la cronaca LIVE

12/03/2017 14:00

DIRETTA SERIE A FIORENTINA CAGLIARI LIVE / Obiettivi opposti, ma stesso bisogno di punti per Fiorentina e Cagliari che si affrontano al 'Franchi' per la 28a giornata di Serie A. La formazione viola, che arriva da due pareggi ed una sconfitta, va a caccia della vittoria per continuare a sperare in un piazzamento in zona Europa ed ospita i sardi di Rastelli, reduci dal pesante 1-5 interno con l'Inter. Calciomercato.it seguirà per voi, in diretta, il match.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusan; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Maxi Oliveira; Bernardeschi, Saponara; Kalinic.

Cagliari (4-4-1-1): Gabriel; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Capuano; Ionita, Di Gennaro, Barella, Padoin; Joao Pedro; Borriello.

CLASSIFICA: Juventus 70*, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan 50*, Fiorentina 42, Sampdoria 41*, Torino 39, Chievo 35, Sassuolo 31, Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29*, Bologna 31, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in più