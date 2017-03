INSTAGRAM - Roma, Florenzi a 'tutto volume' verso il recupero!

09/03/2017 19:12

FLORENZI INFORTUNIO INSTAGRAM - Non molla Alessandro Florenzi, che lotta per tornare il prima possibile in campo dopo la ricaduta del grave infortunio ai legamenti del ginocchio. Il jolly della Roma ha postato su Instagram Stories un video in cui è alle prese con l'allenamento sulla cyclette e dove ascolta a tutto volume 'Petrolio', la canzone del rapper romano Cranio Randagio molto qualche mese fa. "Nessun non ce la farai, vale quanto un non mollare", il testo della canzone scritto sul social network. Una curiosità: anche Matteo Perin, pochi giorni dopo l'infortunio al ginocchio, ha postato un video su Instagram citando la canzone di Cranio Randagio.



G.M.