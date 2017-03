Calciomercato Psg, futuro Mancini: le ultime tra retroscena e scenari

09/03/2017 18:58

FUTURO MANCINI / La storica rimonta del Barcellona ha complicato i piani del Psg. Programmi che, inevitabilmente, abbracciano anche il futuro di Emery. Il suo destino appare quanto mai nebuloso. Sfumato l'obiettivo Champions, in molti ora si interrogano sulle reali qualità del manager, letteralmente umiliato da Luis Enrique nell'incredibile sfida di ieri, terminata con il punteggio tennistico di 6-1. Ecco così rispuntare Mancini. Un ritorno di fiamma, dopo i contatti dei mesi scorsi. Il tecnico jesino è libero dopo la rescissione con l'Inter. Il suo nome è stato accostato al Napoli, Milan, Roma, Leicester e addirittura alla Juve. Ma la sua preferenza non cambia: la Premier. Un ritorno in Inghilterra resta ai primi posti dei suoi programmi, ma la panchina della formazione francese (ovviamente) lo stuzzica, eccome. Attenzione anche a Simeone per la panchina dei parigini, sogno non troppo proibito nonché idea della Juventus.

E.T.