Borussia Dortmund, che 'bomba' Aubameyang: buca il campo con un tiro! Ma...

09/03/2017 18:51

BORUSSIA DORTMUND AUBAMEYANG / Sta letteralmente spopolando sul web il nuovo video dei tre gioielli del Borussia Dortmund. Aubameyang, Pulisic e Dembele si sono esibiti in alcuni numeri col pallone, fino al tiro conclusivo dell'attaccante gabonese che scaglia un vero missile in porta. Il pallone prima danneggia la traversa, poi clamorosamente buca il terreno e per metà finisce sotto terra, in stile Holly e Benji. Peccato che sia solo una trovata del loro sponsor tecnico...

L.P.