Europa Lague, il pre-partita di Lione-Roma

09/03/2017 19:21

LIONE ROMA PRE PARTITA LIVE / AGGIORNAMENTO 20.05 - Arriva anche la formazione ufficiale del Lione: Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Ghezzal, Lacazette, Valbuena.

19.50 - La formazione ufficiale della Roma: Alisson; Manolas, Fazio, Jesus; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, Salah; Dzeko

19.10 - La Roma ha lasciato l'albergo e si sta dirigendo allo stadio per la sfida contro il Lione.

La Roma va in Francia per affrontare il Lione nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: dopo la doppia sconfitta contro la Lazio (coppa Italia) e Napoli (campionato), la squadra di Spalletti vuole ritrovare la giusta via e magari provare a ipotecare il passaggio del turno come successo contro il Villarreal. Impresa non agevole perché la squadra di Genesio può contare su giocatori di qualità, Tolisso e Lacazette su tutti. Sono proprio i due uomini mercato che guidaranno il Lione contro i giallorossi. Spalletti schiera Alisson in porta e si affida a Dzeko in attacco; a centrocampo confermati De Rossi e Strootman, mentre in difesa mancherà lo squalificato Rüdiger: sarà Juan Jesus ad affiancare Manolas e Fazio.

