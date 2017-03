Calciomercato Juventus, futuro Matic: la decisione di Conte!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

09/03/2017 18:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATIC - Antonio Conte dà un dispiacere alla Juventus. Dopo l'interessamento nell'ultimo calciomercato estivo, difficilmente Nemanja Matic indosserà la maglia bianconera nella prossima stagione. Il 28enne centrocampista serbo potrebbe infatti allontanarsi definitivamente dal calciomercato Juventus stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla stampa inglese.

Calciomercato Juventus: sfuma Matic, Tolisso e Verratti in pole

Secondo le pagine del 'Mirror', il manager italiano del Chelsea avrebbe intenzione di blindare Matic e toglierlo definitivamente dal mercato. Conte e la dirigenza dei 'Blues' sarebbero al lavoro per prolungare il contratto del giocatore, attualmente in scadenza nel giugno 2019 con l'attuale capolista di Premier League. L'ex mediano del Benfica - autore fin qui di un'ottima annata e uomo cardine del centrocampo del tecnico leccese - potrebbe così rinnovare per altre 2/3 stagioni con il Chelsea, che lo acquistò dai portoghesi nel gennaio 2014 per 25 milioni di euro. Matic era uno dei profili preferiti da Massimiliano Allegri la scorsa estate per rinforzare il pacchetto di metà campo della Juventus, che accantonato in maniera definitiva il serbo potrebbe così fiondarsi su Verratti e Tolisso. Per il regista italiano - che piace tanto anche all'Inter in Serie A - servirà un'offerta stratosferica per strapparlo al PSG, mentre relativamente più facile potrebbe essere la trattativa per Tolisso, con il Lione comunque che parte da una base d'asta di 40 milioni di euro.