Cronaca, crolla cavalcavia sull'A14: due morti e tre feriti

09/03/2017 17:55

A14 CROLLO CAVALCAVIA / E' di due morti e tre feriti il tragico bilancio del crollo di un cavalcavia sull'autostrada A14. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 all'altezza di Camerano in una tratta dove sono in corso dei lavori per l'ampliamento a tre corsie.

Le vittime sono Emidio Diomedi, 60 anni, e Antonella Viviani, 54 anni, marito e moglie di Spinetoli, in provicia di Ascoli Piceno. La loro Nissan Qashquai passava sotto il cavalcavia al momento del crollo. I tre feriti, invece, sono operai di 56, 47 e 46 anni, ricoverati ora in ospedale in condizioni non gravi.

In un comunicato Autostrade per l'Italia fa sapere che il crollo è da attribuire a "un cedimento di una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia che era chiuso al traffico".

B.D.S.