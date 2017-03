Calciomercato Napoli, agente Koulibaly: "Clausola rescissoria? Vi dico cosa penso"

09/03/2017 17:43

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE KOULIBALY / Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato del futuro del difensore del Napoli ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Kalidou non ha problemi con la dirigenza del club, deve pensare a finire la stagione e provare a portare il Napoli più in alto possibile in campionato e coppa Italia. E' tutto tranquillo. Resta? Gli piace la città e ha un buon rapporto con i tifosi. Con Sarri è migliorato molto e fa parte del progetto".

Il procuratore non ha voluto parlare della presunta clausola rescissoria presente nel contratto: "Sono cose confidenziali, di cui non si può parlare di queste cose. Italia o estero? Nessun commento".

B.D.S.