Juventus, Khedira 'saluta' Xabi Alonso e gli lancia la... sfida!

09/03/2017 17:34

JUVENTUS KHEDIRA XABI ALONSO - E' di oggi la notizia dell'addio al calcio a fine stagione di Xabi Alonso. Sami Khedira, ex compagno di squadra dello spagnolo ai tempi del Real Madrid, spende parole al miele per l'attuale regista del Bayern Monaco, con la speranza di incrociarlo un'ultima volta da avversario sul paloscenico della Champions League: "Uno dei migliori giocatori della mia generazione nel mio ruolo e un ottimo amico lascerà questo bellissimo gioco la prossima estate. Xabi, sono sicuro che ti godrai il resto della tua vita dopo una carriera eccezionale. E chi cosa, magari ci incontreremo di nuovo in campo in questa stagione…", ha postato Khedira sul proprio account Instagram.



G.M.