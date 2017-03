Barcellona-PSG, esplode via social la rabbia di lady Thiago Silva!

09/03/2017 17:20

BARCELLONA PSG MOGLIE THIAGO SILVA - Non si è spento ovviamente nel mondo del calcio e non l'eco dell'incredibile impresa del Barcellona ai danni del PSG. In Francia, però, c'è chi non ha digerito l'eliminazione dei francesi e soprattutto l'arbitraggio. La moglie di Thiago Silva, Isabele, si scaglia infatti contro la direzione del tedesco Aytekin: "La peggior cosa che ci può essere non è perdere, che ci può stare perchè questo sport è anche questo, ma perdere ingiustamente. E' vergognoso come a certi livelli si possano vedere degli errori così. Complimenti al PSG per il fair play", ha scritto su Instagram la compagna dell'ex milanista che ha postato anche un video dell'intervento di Marquinhos su Suarez e una foto dell'arbitro con la didascalia: "Il miglior giocatore del Barcellona".



G.M.