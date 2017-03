DIRETTA Liga, Deportivo-Barcellona 1-1: pareggia Suarez - LIVE

12/03/2017 16:15

DIRETTA LIGA DEPORTIVO BARCELLONA - L'incredibile rimonta in Champions League contro il Paris Saint-Germain dà nuovi stimoli al Barcellona di Luis Enrique che torna a confrontarsi con gli impegni della Liga. Per la 27esima giornata del campionato spagnolo, i 'Blaugrana' vanno a far visita al Deportivo La Coruña di Pepe Mel con l'obiettivo di incamerare altri tre punti, fondamentali nella corsa al titolo: il Real Madrid di Zinedine Zidane, impegnato in casa contro il Siviglia, ha infatti appena un punto di distacco.

CLASSIFICA: Barcellona 60, Real Madrid 59, Siviglia 57, Atletico Madrid 52, Real Sociedad 48, Villarreal 45, Athletic Bilbao 44, Eibar 39, Espanyol 39, Alaves 36, Celta Vigo 35, Las Palmas 32, Valencia 29, Betis 27, Malaga 26, Leganes 25, Deportivo la Coruna 20, Granada 19, Sporting Gijon 17, Osasuna 10.

F.S.