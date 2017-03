Lazio, multa in arrivo per Keita e rinnovo sempre più lontano

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

09/03/2017 17:15

LAZIO MULTA KEITA - Multa in arrivo per Keita Baldé Diao. L’attaccante della Lazio, tornato da Barcellona dopo aver festeggiato ieri sera in discoteca il 22esimo compleanno, si è presentato in ritardo a Formello. Al suo arrivo infatti, la squadra stava già faticando sul campo ed è probabile appunto la società a breve lo sanzioni.

Retroscena. Ieri pomeriggio la punta senegalese - in accordo con il club - aveva terminato in anticipo la seduta. In serata poi, era volato in Spagna per partecipare come ospite d’onore alla serata del 'Pacha', noto locale del lungomare catalano. L’aereo che oggi lo ha riportato a Roma, però, non è partito in orario, complicando i piani dell'ex Barça. Il giocatore, entrato in ritardo nel quartier generale laziale, non ha partecipato alla seduta con i compagni. L’episodio di oggi rischia di inasprire il rapporto tra i dirigenti biancocelesti e il giocatore, sempre più lontano dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2018.