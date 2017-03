DIRETTA Serie A, Palermo-Roma 0-0: che papera di Szczesny! gol annullato ai rosanero - LIVE

12/03/2017 20:45

DIRETTA SERIE A PALERMO ROMA LIVE - Archiviata l'Europa League, la Roma di Luciano Spalletti si rituffa in campionato. I giallorossi, per la 28esima giornata della Serie A, sono impegnati sul campo del Palermo. La sconfitta contro il Napoli brucia ancora ai capitolini che devono tornare subito alla vittoria se vogliono conservare la seconda posizione: i partenopei infatti, si sono portati ad appena due lunghezze e saranno impegnati in casa contro il Crotone. Sulla carta un match senza storia, esattamente come quello di scena al 'Renzo Barbera': ma il club di Trigoria è capace di grandi partite e imprevedibili scivoloni...

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-2-3-1): Fulignati; Morganella, Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Embalo, Bruno Henrique, Sallai; Nestorovski.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Juan Jesus; Peres, Paredes, Grenier, Mario Rui; Salah, Nainggolan; El Shaarawy. Allenatore: Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 70, Napoli 60, Roma 59*, Inter 54, Lazio 53*, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39*, Chievo 38, Udinese 33, Cagliari 31, Sassuolo 31, Bologna 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15*, Crotone 14, Pescara 12.

* Una gara in meno

F.S.