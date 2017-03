09/03/2017 16:51

CALCIOMERCATO TORINO HART / Il futuro di Hart non è ancora deciso: il portiere inglese, di proprietà del Manchester City, è in prestito al Torino e non si sa che resterà in granata. A parlarne è Jonathan Barnett, agente dell'estremo difensore, che a 'skysports.com' spiega: "Non abbiamo parlato con il Manchester City. Ci sono tante soluzioni possibili perché Hart è uno dei migliori portieri al mondo".

B.D.S.