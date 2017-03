Paris Saint-Germain, la disfatta allontana Emery: i possibili sostituti

09/03/2017 16:28

PARIS SAINT-GERMAIN EMERY MANCINI / Tre settimane fa era una sorta di eroe, ora per Unai Emery è il momento più difficile da quando è alla guida del Paris Saint-Germain: fuori dalla Champions League dopo l'incredibile 6-1 del Barcellona, secondo in campionato a tre punti dal Monaco, il suo futuro è incerto. Se al momento da Parigi partono messaggi rassicuranti, sembra difficile che senza una rimonta in Ligue 1 il prossimo anno siederà ancora sulla panchina del club transalpino.

Tra i nomi per la sua sostituzione c'è anche quello di Roberto Mancini con il quale il Psg ha già avuto dei timidi contatti in passato. Sempre in passato si era parlato anche di Capello e van Gaal, mentre non è da escludere un approccio con Wenger che a fine stagione potrebbe lasciare l'Arsenal. Ai 'Gunners' piace Allegri e non è escluso che il Psg possa provare ad avvicinare proprio il tecnico della Juventus in estate.

B.D.S.