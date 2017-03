Barcellona-Psg, Braida: "Riscritta la storia del calcio, squadra magica"

09/03/2017 16:16

BARCELLONA PSG BRAIDA - "Ci ho sempre creduto": Ariedo Braida parla così della remuntada del Barcellona contro il Paris Saint-Germain. Intervenuto ai microfoni di 'Radio 24', il dirigente blaugrana ha raccontato: "E' stata una partita memorabile, ha riscritto la storia del calcio. Lunedì scorso ho detto che per il Barça era difficile, ma non impossibile, ma solo per il Barça, nessun'altra squadra al mondo avrebbe potuto farlo".

Braida analizza il crollo del Psg: "La paura ti toglie le energie, ti toglie tutto quello che sai fare, un pavido non riesce a combinare più nulla, la paura ti fa scappare, probabilmente hanno avuto paura di questo grandissimo Barcellona e il Barcellona ha scritto una pagina pazzesca della storia del calcio".

Sul proseguo della Champions, invece, l'ex Milan dice: "Non bisogna mai dare niente per scontato, bisogna guadagnarsi tutte le partite, minuto dopo minuto. Il calcio va giocato e alla fine si tirano le somme. Bisogna sempre prepararsi bene e festeggiare poco, si festeggia quando si vincono i titoli. Bisogna festeggiare poco e prepararsi bene ad affrontare il prossimo avversario. Luis Enrique? Devo fargli i complimenti non soltanto per ieri, ma per tutto quello che ha saputo fare, perché è un grandissimo allenatore, la sua alchimia la trasmette a tutti, lui con tutta la squadra riescono ad essere magici e bisogna dare merito a tutto quello che ha fatto e che farà".

B.D.S.